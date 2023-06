Só se identifica como JD, mas é conhecido na rede social TikTok como "titanicfan97" . Ou seja, é um fã do filme "Titanic", de 1997.

Mas não é por JD ter as mesmas iniciais da personagem Jack Dawson interpretada por Leonardo DiCaprio que faz dele um grande fã: o editor de vídeo da Flórida tem em casa um autêntico santuário dedicado ao clássico vencedor de 11 Óscares realizado por James Cameron e ainda com Kate Winslet no elenco.

Entre bugigangas exclusivas, das fotos às revistas e livros, da peça autenticada de uma cadeira de convés do navio a um grande boneco Jack Dawson que se tornou o mascote da coleção, a Variety destaca uma faceta especial do seu "amor enérgico": a recolha das edições em VHS do filme. E, na altura, os 195 minutos ainda foram divididos por duas cassetes.

Por altura da conversa com a revista, JD já deitou a mão a 1560 conjuntos, cerca de 300 por si mesmo em lojas de segunda mão e "vendas de garagem", o resto enviado por outros fãs desde que começou a partilhar vídeos no TikTok sobre a coleção em crescimento com os seus mais de 108 mil seguidores.

A obsessão surgiu quando foi ao cinema ver o filme em 1997, aos seis anos: “Era a 'Jack Dawson mania'. Já se sabe o que foi. Naquela época não dava para escapar. E a minha família adorava 'Titanic', portanto envolvi-me com tudo o que se passava à volta do filme na época".

Embora só recentemente o número tenha disparado, os primeiros passos para a peculiar coleção VHS começaram há uma década.

"Apanhámos algumas cópias em 2012. A loja exibia-os na prateleira de cima, portanto parecia glorioso. E eu fiquei tipo 'Sei que ninguém vai alguma vez comprar isto'. Eram super baratos, portanto pegámos numa caixa e enchemos com todos os 'Titanic' e começámos lentamente a colecioná-los durante alguns anos. Tínhamos cerca de 100 antes de começar a fazer o TikTok, portanto foi no ano passado que passámos de 100 para 1560 ou mais. De certa forma, acabou por disparar por conta própria. Neste momento, não tenho controlo", reconheceu.

A coleção já foi apresentada em convenções do género, mas com o antigo escritório de montagem em casa ocupado e "centenas de pacotes" enviados pelos fãs por abrir, JD prevê que vai ter de transferir tudo o seu quarto.

O próximo objetivo é comemorar o ano de estreia com as 1997 edições em VHS.

E depois?

"Eles fizeram 25 milhões delas. Portanto, pelo menos um milhão de cópias... acho que posso recuperar essas todas", garante.