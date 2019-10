"007: Sem Tempo para Morrer" é o título português de "No Time to Die", o 25º filme da saga James Bond.

Seguindo a tradição nacional de colocar sempre antes o código da "licença para matar", o anúncio foi feito esta sexta-feira (4) pela MGM com a distribuidora NOS Audiovisuais, no âmbito das celebrações do "Global James Bond Day", a 5 de outubro, que assinala o lançamento do primeiro filme da saga, "Dr. No" ou "Agente Secreto 007", de 1962.

A iniciativa começou a ser comemorada em 2012, ano em que a saga Bond assinalou as bodas de ouro, com eventos em todo o mundo e o lançamento da música de Adele na banda sonora de "007: Skyfall".

Curiosamente, este ano também se assinala o 50.º aniversário de "007: Ao Serviço de Sua Majestade" (1969), o único sa saga com cenas rodadas em Portugal (Guincho, Setúbal e Lisboa), onde o autor Ian Flemming passou algum tempo durante as suas atividades de espionagem, inspirando-se para desenvolver o personagem e escrever os livros.

Realizado por Cary Fukunaga, o 25.º filme volta a trazer Daniel Craig como o 007 e será, tudo indica, a sua despedida da personagem.

Ao seu lado estarão Rami Malek como p principal vilão, Léa Seydoux, Ana De Armas, Lashana Lynch, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Ben Wishaw, Rory Kinnear e Jeffrey Wright.

"007: Sem Tempo para Morrer" chega aos cinemas portugueses a 9 de abril de 2020.