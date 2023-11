Hollywood quer o regresso de uma das personagens mais emblemáticas do cinema de ação do século XXI.

Segundo o exclusivo do Deadline, a Universal Pictures começou o processo de desenvolver um novo filme da saga Jason Bourne.

Fontes conhecedoras dos bastidores avançaram que o projeto está mesmo numa fase muito inicial e nem sequer existe um argumento.

O estúdio está em negociações com Edward Berger, o muito cobiçado realizador alemão de "A Oeste Nada de Novo", o vencedor do Óscar de Melhor Filme Internacional e mais três estatuetas. Se tudo se concretizar, irá supervisionar o processo de desenvolvimento e realizar aquele que será o sexto filme.

Após uma série de desilusões de bilheteira, Matt Damon ressuscitor a carreira como papel de Jason Bourne em "Identidade Desconhecida" (2002), de Doug Liman, a que se seguiram as sequelas "Supremacia" (2004) e "Ultimato" (2007), já realizadas por Paul Greengrass.

O estúdio também lançou "O Legado de Bourne" (2012), com Jeremy Renner como outra personagem, mas os resultados nas bilheteiras foram mornos.

Finalmente, Damon e Greengrass regressaram com "Jason Bourne" em 2016, que acabou por ter menos receitas do que "Ultimato", o que levou o ator a dar a entender no ano seguir que a saga podia ter chegado ao fim porque "talvez as pessoas estejam cansadas da personagem".

Agora com 53 anos, o ator, salientam as fontes, será o primeiro a ser contactado para regressar, mas apenas quando o argumento estiver pronto.

Segundo o Deadline, será preciso tudo estar perfeitamente afinado para ele sequer ponderar regressar à saga que começou a filmar em outubro de 2000, quando fez 30 anos.