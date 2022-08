Apesar de todos concordarem que Jason Momoa era a escolha certa para suceder a Arnold Schwarzenegger no papel de "Conan, o Bárbaro", o filme de 2011 realizado por Marcus Nispel acabou por se revelar um flop de crítica e bilheteira e deitar por terra a ideia de fazer vários novos filmes com a personagem.

Em entrevista recente à revista “GQ”, Momoa veio refletir sobre o que sucedeu com o filme e sobre o facto de nem sempre rodagens que correm bem resultarem em filmes bem sucedidos. “Já fiz parte de várias coisas muito más e de filmes que ficam for a das nossas mãos”, sublinha, acrescentando que “”Conan [o Bárbaro]” foi um deles. Foi uma das melhores experiências que já tive e foi-nos retirado e transformado num grande monte de m**da”.

Jason Momoa ganhou popularidade no papel de Khal Drogo na série “A Guerra dos Tronos” e vai aparecer brevemente em dois blockbusters, “Aquaman and the Lost Kingdom” e “Fast X”.