Após o ter descrito inicialmente apenas como "um 'bad boy' muito extravagante" e com "um pouco de estilo", Jason Momoa deu as primeiras pistas do que os fãs de "Velocidade Furiosa" podem esperar do seu vilão no décimo filme.

"Nunca interpretei uma personagem que é, qual é a palavra - ele é perverso e andrógino", revelou ao Entertainment Tonight na passadeira vermelha na terça-feira à noite da antestreia da terceira e última temporada da série "See", da Apple TV+.

"Ele é muito sádico e divertido. É muito bizarro", acrescentou.

Além de destacar que se divertiu imenso na rodagem e foi bem bem recebido pela equipa que anda a fazer filmes desde 2000, o ator mostrou a satisfação pela mudança de registo: "Não interpreto um vilão há muito tempo".

Mais à frente na passadeira vermelha, Momoa voltou a repetir o mesmo à revista Variety, com mais uma pista: "Ele é muito sádico e andrógino, uma espécie de pavão. Este tipo tem muitos problemas. Sem dúvida que tem alguns problemas de relacionamento com o papá".

Com rodagem a passar pelo Reino Unido, Itália e Portugal, o vasto elenco de "Fast X" inclui Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Scott Eastwood, Michael Rooker, Charlize Theron, Helen Mirren, Cardi B, Brie Larson, Alan Ritchson, Rita Moreno, além dos portugueses Daniela Melchior e Joaquim de Almeida.

Consta ainda que haverá participações de John Cena e Jason Statham.

O filme é realizado pelo francês Louis Leterrier, que dirigiu, entre outros, “Mestres da Ilusão” e “O Incrível Hulk”.

De acordo com a publicação norte-americana The Hollywood Reporter, em maio o orçamento do filme já tinha ultrapassado os 300 milhões de dólares, valor que não inclui gastos em ‘marketing’ e publicidade, o que o colocaria no grupo dos mais caros da história do cinema.

O filme tem estreia prevista para 19 de maio de 2023, nas salas de cinema dos Estados Unidos da América.