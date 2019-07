Jason Momoa vai ser a estrela de "Sweet Girl" [Rapariga Doce, em tradução literal], um novo filme para a Netflix, confirmou o serviço de streaming esta segunda-feira.

Trata-se de um projeto de ação sobre um homem numa missão de vingança contra as pessoas responsáveis pela morte da sua mulher, ao mesmo tempo que protege a filha, a única família que lhe resta.

Esta será a estreia na realização de Brian Andrew Mendoza, que foi o diretor de fotografia de "Braven", outro filme com Momoa no mesmo género (aí era um lenhador e caçador que protegia a sua família contra um grupo de traficantes).

O ator reforça assim a ligação com a Netflix, que antecedeu a consagração como Aquaman: desde 2016 que já fez três temporadas da série "Frontier", sobre as negociações e as sangrentas batalhas entre nativos-americanos e europeus para dominar umas das principais rotas dos Estados Unidos do século XVIII.

Antes de chegar "Sweet Girl", iremos ver Jason Momoa no grande ecrã numa nova versão de "Dune" a partir de 20 de novembro de 2020.

Já a sequela de "Aquaman" está confirmada para 16 de dezembro de 2022.