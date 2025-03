O 'thriller' com Jason Statham "Um Trabalhador Implacável" surpreendeu este fim de semana nos cinemas norte-americanos, surgindo no topo de uma leva de novos filmes, arrecadando cerca de 15,2 milhões de dólares, informou o observador da indústria Exhibitor Relations no domingo.

Também nos cinemas portugueses, o filme de ação de David Ayer, realizador de "Esquadrão Suicida", apresenta o ator britânico como um veterano militar que sai da reforma para procurar os sequestradores da filha do seu chefe.

O filme tirou do primeiro lugar a nova versão de "Branca de Neve" da Disney, que viu as vendas de bilhetes caírem a pique.

Após desiludir na semana passada com uma estreia de 42,2 milhões de dólares, a produção com um orçamento estimado em 270 milhões não cumpriu as previsões de cerca de 20 milhões para o segundo fim de semana, caindo 66% e ficando por apenas 14,2 milhões, apesar de estar em 4.200 cinemas — a pior estreia do ano para um filme lançado em pelo menos três mil cinemas, disseram analistas.

Para esta nova versão do clássico da animação de 1937, "qualquer esperança de uma recuperação da bilheteira evaporou com um desempenho muito fraco", disse Daniel Loria, vice-presidente da Boxoffice Company.

Embora "ainda deva ultrapassar a marca de 100 milhões de dólares domesticamente, destaca-se como a primeira grande desilusão de bilheteira de 2025", destacou.

O mercado internacional também não vão salvar: o total global está nos 143,1 milhões de dólares.

Três outros estreias completaram as bilheteiras do fim de semana.

"The Chosen: Last Supper Part I", parte de uma série de títulos religiosos da Fathom Events sobre a vida e os ensinamentos de Jesus, arrecadou inesperadamente 11,5 milhões de dólares, ficando em terceiro lugar no período de sexta a domingo.

A aguardar data de estreia em Portugal, o filme de terror psicológico "The Woman in the Yard", como Danielle Deadwyler no papel de uma mãe solteira viúva que recebe um aviso ameaçador de uma mulher estranha, ficou em quarto lugar, com 9,5 milhões de dólares.

Já o filme de terror cómico do estúdio A24 "Death of a Unicorn", com Paul Rudd e Jenna Ortega como pai e filha que acidentalmente matam um jovem unicórnio - atraindo a ira dos seus pais - arrecadou 5,8 milhões de dólares. Não tem estreia portuguesa prevista.

O primeiro trimestre de 2025, disse Daniel Loria, será o pior período de três meses desde 2022, "mas esperamos que o mercado comece a sua recuperação em abril, antes de avançar uma forte temporada de verão".