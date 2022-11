Lançado nos cinemas no final de 2016, o filme "Passageiros" foi um marco histórico na carreira de Jennifer Lawrence: recebeu um salário de 20 milhões de dólares, mais oito do que o colega Chris Pratt.

No entanto, a atriz de 32 anos revelou que está arrependida de não ter seguido o conselho da sua amiga Adele e recusado o projeto.

Numa nova entrevista ao jornal The New York Times, Lawrence destacou o filme de ficção científica como um exemplo da fase de prestígio pós-"Hunger Games" e quando já tinha ganho um Óscar em que os seus fãs perceberam que nem tudo o que fazia tinha de grande qualidade.

"Foi algo do género, 'Oh, não, vocês estão aqui porque eu estou aqui, e eu estou aqui porque vocês estão aqui. Um momento, quem decidiu que isto era um bom filme?", recorda.

Pior, uma grande amiga famosa aconselhou-a a não avançar.

"A Adele disse-me para não o fazer. Ela disse algo do género, 'Acho que os filmes no espaço são os novos filmes de vampiros'. Gostava de lhe ter dado ouvidos", admitiu.

Não é a primeira vez que Lawrence fala de forma negativa sobre "Passageiros": após um vídeo que enumerava os problemas de lógica da história se ter tornado viral, admitiu que ficou zangada por não os ter percebido ao ler o argumento e que, apesar da grande relação com Chris Pratt, não tinha ficado satisfeita com o resultado final.

"Passageiros" era uma aventura no espaço em que Jim e Aurora são dois dos cinco mil passageiros a bordo de uma nave espacial a caminho de uma nova vida noutro planeta. A viagem sofre uma reviravolta mortal quando as cápsulas de hibernação os acordam 90 anos antes da chegada ao seu destino.

A descoberta da razão para os dois terem acordado não caiu bem em muitos críticos e espectadores, que tiveram reações bastante negativas.

Apesar disso, a produção com um orçamento de 110 milhões de dólares arrecadou 303,1 nas bilheteiras a nível mundial, acabando por justificar à justa o investimento do estúdio (normalmente os filmes precisam de fazer três vezes o que custaram para os estúdios começarem a ter lucros depois de todas as despesas e o que fica para outros parceiros).