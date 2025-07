A Orquestra Jazz de Matosinhos e Peter Evans regressam hoje a Lisboa para um concerto, no âmbito da programação da Culturgest e de "um projeto que antecipa as comemorações” do centenário de nascimento de Miles Davis (1926-1991).

“Porgy and Bess + Miles Ahead”, expressão que remete para dois álbuns de referência do trompetista norte-americano, é o nome do concerto, de entrada livre, que se realiza hoje, a partir das 20h30, no Jardim Maria José Moura, na Biblioteca Palácio Galveias, em Lisboa.

O concerto é o “terceiro vértice de um projeto alucinante que antecipa as comemorações” do centenário de nascimento do trompetista de "Kind of Blue", “uma das figuras mais revolucionárias da história do jazz”, lê-se no texto de apresentação do concerto.

“Nas partituras encontramos 'Porgy and Bess' e 'Miles Ahead', de 1959 e 1957, respetivamente, duas obras fora de tempo — de como se recuperou o conceito de big band jazzística, e de como se resgatava a melodia para a improvisação — mas que mexeram até hoje, e para a eternidade, na história da música, dentro e fora do jazz”, acrescenta o texto sobre o novo encontro de Peter Evans com a Orquestra Jazz de Matosinhos, seis anos após a atuação conjunta na Culturgest.

E “ninguém melhor que o extraordinário trompetista Peter Evans para nos fazer sentir que o espírito indomável de Miles ainda habita os nossos dias, sendo o resto do arrojo de Miles Davis e Gil Evans dividido entre um dos mais bravos coletivos de músicos do nosso panorama jazzístico”, conclui.

O espetáculo tem direção musical de Pedro Guedes.

Além de Peter Evans, nos trompetes estão também Luís Macedo, Ricardo Formoso, Javier Pereiro, Rogério Ribeiro, Hugo Silva e, nas madeiras, João Guimarães, José Pedro Coelho, Mário Santos, Olavo Tegner e Rui Teixeira.

Nos trombones vão estar Daniel Dias, Hugo Caldeira, Andreia Santos e Gonçalo Dias, e, nas trompas, Nelson Silva, Pedro Fernandes e Nuno Silva.

Na tuba está Romeu Silva, na secção rítmica e contrabaixo, Demian Cabaud e, na bateria, Marcos Cavaleiro.