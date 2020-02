A Netflix conquistou mais uma estrela: Jennifer Lawrence.

A vencedora do Óscar vai ser a protagonista de "Don’t Look Up" [Não olhes para cima, em tradução livre], que não se deve confundido com uma nova versão do filme de terror japonês com o mesmo título realizado por Hideo Nakata em 1996.

O projeto a que se juntou a plataforma de streaming é uma comédia sobre dois astrónomos irrelevantes que avançam para uma gigantesca digressão mediática para avisar a humanidade de um asteroide que se aproxima e destruirá a Terra.

O argumento e realização estão a cargo de Adam McKay, que antes de ganhar um Óscar de Argumento Adaptado por "A Queda de Wall Street" (2015) e regressar às nomeações com "Vice" (2018), já tinha um currículo de culto graças a filmes como "O Repórter: A Lenda de Ron Burgundy" (2004), "As Corridas Loucas de Ricky Bobby" (2006), "Filhos e Enteados" (2008), "Agentes de Reserva" (2010) e "Que Se Lixem As Notícias" (2013).

Num comunicado, Adam McKay manifestou grande entusiasmo por fazer o filme com Jennifer Lawrence, que "é o que as pessoas no século XVII costumavam descrever como um 'talento explosivo'".

A rodagem começa em abril e esta comédia sobre a "morte iminente do planeta Terra" ainda cvai estrear antes do fim do ano à Netflix.