Jennifer Lopez admitiu que ficou desiludida por não sido nomeada para o Óscar de Melhor Atriz Secundária pelo papel da "stripper" Ramona no grande sucesso "Ousadas e Golpistas".

A estrela era uma das grandes favoritas às nomeações na categoria e era até vista como a maior ameaça a vitória de Laura Dern por "Marriage Story".

A ausência de reconhecimento por parte dos pares na Academia foi uma das grandes surpresas e um dos maiores "desprezos" deste ano e a desilusão não ficou apenas pelos fãs.

"Fiquei triste, fiquei um bocado triste porque houve muita anticipação para isso [ir acontecer]. Recebi tantas críticas boas, mais do que em qualquer outra altura na minha carreira, e houve muito do género 'Ela vai ser nomeada para um Óscar. Se não acontecer estão malucos'. Estava a ler todos os artigos e a pensar, 'Meu Deus, será que isto pode acontecer?'. E depois não aconteceu e foi um pouco dececionante", contou no sábado durante uma entrevista ao vivo a Oprah Winfrey no evento esgotado da iniciativa "2020 Vision: Your Life In Focus".

Jennifer Lopez acrescentou que também se sentiu que "tinha desiludido toda a gente", numa referência à equipa com quem com há muitos anos e tinham essa expectativa, e teve de reexaminar o que conquistou para colocar o "desprezo" em perspetiva.

"Tive que refletir. "Por que estás a fazer isto, porque é que estás agora tão triste? Tiveste o ano mais incrível da tua vida, a melhor estreia de um filme na tua carreira, acabaste de desfilar na passarela de Milão [...], vais fazer dentro de algumas semanas o Super Bowl, o que se passa?", refletiu.

"Você quer a validação das pessoas. Você quer que as pessoas digam que fizemos um bom trabalho e percebi 'Não, não precisas disso, fazes isto porque adoras', acabando por perceber que não preciso deste prémio aqui para me dizer que tenho valor", concluiu.