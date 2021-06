Duas semanas após se saber que a sua produtora assinou contrato para criar projetos para a Netflix, Jennifer Lopez já tem o primeiro definido para a plataforma: "Atlas".

Trata-se de um filme de ficção científica cuja história decorrerá no futuro, centrando-se em Atlas, uma mulher que enfrenta um soldado com inteligência artificial que decidiu que a única forma de eliminar a guerra é... acabar com a Humanidade.

Perante tal adversário, terá de se juntar ao que mais teme, uma segunda Inteligência Artificial.

O Deadline confirmou que o projeto terá como realizador Brad Peyton, com bastante experiência em grandes produções protagonizadas por Dwayne Johnson ("Viagem ao Centro da Terra 2: A Ilha Misteriosa", "San Andreas", "Rampage - Fora de Controlo").

Além de "Atlas", Jennifer Lopwz tem mais dois projetos em marcha para a Netflix em que deverá ser a protagonista: o "thriller" de ação "The Mother", com realização de Niki Caro ("Mulan") e a adaptação do ormance de Isabella Maldonado "The Cipher".