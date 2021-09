Jessica Chastain reagiu de viva voz ao momento sedutor com Oscar Isaac na passadeira vermelha de sábado no Festival de Veneza que causou grande sensação mediática.

Um vídeo de "puro cinema" com 52 segundos em câmara lenta que mostra Oscar Isaac a tomar o braço de Jessica Chastain e a beijá-lo antes de darem um abraço perante as câmaras tornou-se viral e já vai em mais de 11 milhões de visualizações.

Na segunda-feira, Jessica Chastain aproveitou o impacto mediático para recordar nas redes sociais a data de estreia (nos EUA, dia 13 em Portugal) da minissérie "Scenes From a Marriage" que os levara ao festival e partilhou a referência direta ao gesto: uma imagem da clássica série "A Família Addams" com Gomez Addams e a sua esposa Morticia (e vale a pena recordar que Oscar Isaac já foi a voz de Gomez em dois filmes de animação).

Esta quarta-feira, a atriz esteve no Today e começou por contar como a série sobre a relação entre um casal testou a relação de amizade com Oscar Isaac.

"Estamos a representar, mas também o Oscar e eu somos amigos — frequentámos juntos a universidade —, portanto somos amigos há mais de metade das nossas vidas. Sabemos tanto um sobre o outro, portanto sabemos como fazer o outro rir mesmo sem dizer nada. Quase que conseguimos ler o pensamento um do outro. O que também significa que nos podíamos magoar bastante a sério. Nas cenas, sabíamos como chegar um ao outro", explicou naquele que é um dos programas matinais de maior audiência nos EUA.

Pegando na deixa, os apresentadores passaram para o tema do vídeo e a química entre os dois.

"Deixem-me só dizer que é um vídeo em câmara lenta e toda a gente é super sexy em câmara lenta", começou por dizer a atriz.

Depois de ficar esclarecido no programa que os dois estão casados com outras pessoas, veio a explicação: "Acho que foi muito engraçado porque quando se vê em velocidade normal, estou a olhar para a frente e ele olha para mim e prepara-se para me dar um beijo no cotovelo e, ao mesmo tempo, vou dar-lhe um abraço. De repente, a sua cara acaba na minha axila. Ele faz uma piada disso. [...] Todos os fotógrafos começaram a rir e disseram, 'O que aconteceu?'"

"Há tanto tempo que temos estado fechados nas nossas casas. Quando este vídeo se tornou viral, pensei que precisamos ver pessoas a tocarem-se e abraçarem-se", concluiu Jessica Chastain com boa disposição.