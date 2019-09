A distribuidora não divulgou os números finais e o Box Office Mojo, principal "site" público com os dados de bilheteira, não tinha o filme na sua primeira lista, em que o pior dos quase 50 títulos tinha receitas de 13 mil dólares.

Lançado uma semana antes de ficar disponível nas plataformas digitais, "The Fanatic" é o quarto grande fracasso consecutivo de John Travolta, após os já esquecidos "Killing Season" (de 2013, que arrecadou 40 mil dólares), "In a Valley of Violence" (2016, menos de 54 mil dólares) e "Gotti" (2018, 4,3 milhões de dólares).

O filme conta a história de um obsessivo fã de cinema e baseia-se em eventos que aconteceram com Fred Durst, quando foi perseguido por um admirador dos Limp Bizkit.

Travolta, estrela de "Febre de Sábado à Noite" (1977) e "Brilhantina" (1978), passou por uma crise na carreira antes de Quentin Tarantino famosamente o trazer de volta em "Pulp Fiction" (1994). Mas nos anos mais recentes, a maioria dos seus filmes foram lançados diretamente no mercado de vídeo: os últimos sucessos comerciais no cinema em que teve papel de destaque são de 2007, quando estrearam a comédia "Porcos & Selvagens" e o musical "Hairspray".