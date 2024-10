Uma dívida de gratidão eterna à atriz Eva Longoria por parte dos fãs da saga "John Wick" é a revelação inesperada da comemoração dos dez anos da estreia do primeiro capítulo nos cinemas (24 de outubro de 2014).

O filme sobre um assassínio profissional que regressa à ação após lhe matarem o cão que lhe tinha sido oferecido pela falecida esposa foi um razoável sucesso de bilhetira e praticamente um clássico instantâneo do cinema de ação, relançando a carreira de Keanu Reeves e uma saga com sequelas, filmes e séries inspirados no mesmo universo valorizada em mais de mil milhões de dólares.

Nada que se pudesse imaginar olhando para as origens modestas: a produção independente não teve um grande orçamento pelos padrões habituais de Hollywood (20 a 30 milhões de dólares) e acabou por ser o dinheiro da estrela de "Donas de Casa Desesperadas" a salvar um projeto em que poucos acreditavam.

“Estávamos a menos de uma semana [do início da produção] e perdemos quase seis milhões num buraco de financiamento. Estávamos a financiar de forma independente para conseguir a caução [para avançar], mas um dos investidores não conseguiu angariar o dinheiro a tempo”, explicou o realizador Chad Stahelski ao Business Insider numa entrevista a propósito do 10.º aniversário.

Foi então que a CAA, uma poderosa agência de talentos de Hollywood que também estava a tentar juntar o dinheiro, ofereceu a oportunidade de investir a alguns dos seus próprios clientes. Em troca, seriam os primeiros a ver o retorno.

Discretamente, Eva Longoria aceitou e teve o seu primeiro crédito como produtora num filme.

“Ela veio em nosso socorro e forneceu o financiamento necessário, literalmente a menos de 24 horas de termos que fechar as portas do filme e desistirmos”, acrescentou Stahelski.

Outro produtor, Basil Iwanyk, só contou ao realizador e ao também produtor David Leitch quem era o grande investidor muito mais tarde, durante um jantar.

Nunca tendo sido apresentados à atriz, Stahelski e Leitch convidaram-na para um almoço no famoso hotel Chateau Marmont para agradecer.

Stahelski recorda que a atriz, a rir, lhes disse que não imaginava que "John Wick" ia ter sucesso.

“Estávamos a recordar as memórias. Ela disse, ‘Uau, foi o melhor dinheiro que já gastei’. Foi um retorno significativo para ela”, diz Leitch.