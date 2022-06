Um antigo executivo da Disney acredita há mais "Piratas das Caraíbas" no horizonte de Johnny Depp após ter ganho o julgamento por difamação contra a ex-mulher Amber Heard.

A razão: existe demasiado interesse pela personagem de Jack Sparrow e no potencial de bilheteira de um sexto filme para ser desperdiçado pelo estúdio.

Na quarta-feira, o júri deu razão a Depp em todos as alíneas de difamação relacionadas com um artigo de Heard publicado no jornal The Washington Post em 2018 e decidiu que ela deverá pagar-lhe 10 milhões de dólares em danos compensatórios e 5 milhões em danos punitivos (reduzidos pela juíza do caso a 350 mil dólares, o limite estadual).

Por sua vez, a atriz só conseguiu ver provada uma das três alíneas de difamação no seu processo, relacionada com declarações do advogado de Depp, tendo direito a 2 milhões. Num sinal em relação à credibilidade que deu às defesas das duas partes, o júri decidiu que ela não tinha direito a qualquer valor em danos punitivos.

Vários agentes ouvidos pela imprensa norte-americana desde o veredito têm opiniões divergentes sobre se a carreira de Depp vai recuperar depois de um julgamento em que muitos, tirando os fãs mais fervorosos, concordam que os dois atores viram a sua reputação construída ao longo de anos ser arrasada em seis semanas pela revelação de comportamentos pessoais altamente censuráveis.

Mas ao contrário do que acontecia até ao momento do veredito, em que as portas dos estúdios de Hollywood estavam fechadas após ter sido despedido do terceiro "Monstros Fantásticos", comenta-se que ele voltará a ter trabalho e é "apreciado", mesmo que "nunca vai ser o que já foi", tanto mais que "os seus fãs são muito leais e manifestam-se, e todos sabem que ele está longe de ser perfeito".

O antigo executivo da Disney não tem dúvidas que o regresso será mais cedo do que se julga.

"Tenho a certeza absoluta que, após o veredito, 'Piratas' está preparado para reiniciar com o Johnny como o Capitão Jack novamente a bordo. Existe simplesmente demasiado potencial de bilheteira para uma personagem adorada profundamente enraizada na cultura Disney", disse esta fonte à revista People.

"Com [o produtor] Jerry Bruckheimer em alta pelo sucesso gigantesco de Tom Cruise em 'Top Gun: Maverick', existe um apetite enorme para trazer de volta estrelas de Hollywood lucrativas em franquias massivamente populares", acrescentou.

Durante o julgamento e em resposta à pergunta de um advogado da atriz, Depp disse que não voltaria a fazer um filme da série nem que a Disney lhe oferecesse 300 milhões de dólares.

No entanto, durante um contra-interrogatório, admitiu que queria ter dado "despedida apropriada" a Jack Sparrow num sexto filme antes de sair.

Uma outra testemunha, o seu agente, confirmou que chegou a existir um acordo verbal com a Disney para o regresso por um salário de 22,5 milhões de dólares, mas o estúdio descartou o projeto após a acusação de violência doméstica.

Numa entrevista divulgada a 15 de maio enquanto promovia o novo "Top Gun", Jerry Bruckheimer não fechou completamente a porta a um regresso, dizendo que naquele momento era um não, mas "o futuro ainda está para ser decidido", no que foi entendido como uma indicação sobre o veredito do julgamento.