Julia Roberts vai regressar ao género onde foi uma rainha, a comédia romântica. E o parceiro chama-se George Clooney.

É caso para dizer "já não era sem tempo": os dois trabalharam juntos na trilogia "Ocean´s Eleven" (2001-2007) e no drama "Money Monster" (2016), mas para frustração dos seus fãs, nunca coincidiram no género.

"Ticket To Paradise" [Bilhete para o Paraíso] vai colocar a dupla de sonho como um casal divorciado que junta forças e viaja para o Bali para impedir a sua filha de repetir o erro que eles acham que fizeram há 25 anos.

O projeto avançou rapidamente na subsidiária britânica do estúdio Universal Pictures, a produtora Working Title, que contribuiu ao longo do anos para o género com filmes incontornáveis como "Quatro Casamentos e Um Funeral", "Notting Hill" (com a própria Roberts), "Era Uma Vez Um Rapaz", "O Amor Acontece" e a trilogia "Bridget Jones".

Segundo as fontes do Deadline, o "pacote" rapidamente despertou a cobiça das plataformas de streaming, mas a Universal, que continua a privilegiar o lançamento dos filmes nos cinemas, "meteu o pé" e não deixou.

Com rodagem para arrancar ainda este ano, o realizador é Ol Parker, o mesmo de "Mamma Mia! Here We Go Again".