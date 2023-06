Os restos mortais encontrados na área de Mount San Antonio, na Califórnia, foram formalmente identificados como sendo os de Julian Sands, conhecido por filmes como "Quarto Com Vista Sobre A Cidade", "Warlock", "Morrer em Las Vegas" e "Romansanta".

No sábado, 24 de junho, montanhistas tinham encontrado os restos mortais na área de Mount Baldy, onde o ator britânico de 65 anos desaparecera há cinco meses, que foram encaminhados para identificação.

A confirmação oficial foi feita esta terça-feira pelo Departamento do Xerife de San Bernardino.

"O processo de identificação do corpo localizado no Monte Baldy a 24 de junho de 2023 foi concluído e foi positivamente identificado como Julian Sands, de 65 anos, de North Hollywood. A forma como morreu ainda está sob investigação, aguardando mais resultados de testes", diz o comunicado do Departamento do Xerife de San Bernardino.

Julian Sands, que ganhou fama com o filme "Quarto Com Vista Sobre a Cidade" (1985) ao lado de Helena Bonham Carter, desaparecera a 13 de janeiro no Monte San Antonio, a cerca de três mil metros de altura e nos arredores de Los Angeles.

O ator de 65 anos era um alpinista experiente que afirmou ser o homem mais feliz do mundo quando estava "perto do topo de uma montanha numa manhã gloriosamente fria".

Ele teve três filhos, dois deles com a sua atual esposa, a escritora Evgenia Citkowitz.

Uma série de tempestades violentas atingiu a Califórnia em dezembro e janeiro, trazendo uma quantidade significativa de neve para as cordilheiras, incluindo o Monte San Antonio.

O cume onde Sands desapareceu é o mais alto da cordilheira de San Gabriel e um destino popular para os residentes de Los Angeles.

"Quarto Com Vista Sobre A Cidade"

Da mesma geração de Daniel Day-Lewis, Colin Firth, Hugh Grant, Kenneth Branagh e Rupert Everett, Julian Sands começou com papéis secundários no vencedor dos Óscares "Terra Sangrenta", de Roland Joffé, e no popular "Oxforx Blues", protagonizado por Rob Lowe ("A Descoberta" em Portugal), ambos de 1984.

A notoriedade surgiu com o sucesso como protagonista ao lado de Helena Bonham Carter de um dos beijos mais célebres da história do cinema no drama romântico "Quarto Com Vista Sobre A Cidade", de James Ivory (1985), seguido por "Gothic - Poetas e Fantasmas", de Ken Russell (1986).

Optando por se mudar para Hollywood para entrar em filmes americanos, fez todo o tipo de produções,de maior ou menor qualidade, mas que raramente cumpriram a promessa revelada pelos trabalhos iniciais.

Entre os melhores estão os títulos da saga de terror "Warlock", conhecidos em Portugal por "Sortilégio" e "Sortilégio 2: o Juízo Final", de 1989 e 1993, como um mago que viajava do século XVIII para o século XX, onde continuava a ser perseguido pelo caçador de bruxas interpretado por Richard E. Grant (no primeiro filme).

Outros títulos importantes nesta primeira fase foram "Aracnofobia" (1990); "O Festim Nu", de David Cronenberg (1991); "Paixões Secretas de Uma Mulher" (1991); e o muito controverso na sua época (1993) "Boxing Helena" ("Paixão Selvagem"), realizado por Jennifer Lynch (filha de David).

Houve ainda filmes de Mike Figgis: "A Versão Browning" (1994), o vencedor dos Óscares "Morrer em Las Vegas" (1995), "Cúmplice à Noite" (1997) e "Timecode".

Já numa fase descendente da carreira, os filmes com mais visibilidade foram "The Million Dollar Hotel", de Wim Wenders (2000); "Vatel", de Roland Joffé (2000); "O Medalhão" (2003); "Romasanta" (2004); "Ocean's Thirteen", de Steven Soderbergh (2007); a versão americana "Millennium 1: Os Homens Que Odeiam as Mulheres", de David Fincher (2011); e "The Painted Bird", de Václav Marhoul (2019).

Em televisão, destacam-se a interpretação do terrorista Vladimir Bierko na quinta temporada de "24" (2006), Jor-El em dois episódios de "Smallville" (2009-2010), Miles Castner na oitava temporada de "Dexter" (2013) e William Jagger na série "Crossbones".

Mais bem recebidas foram várias passagens pelos palcos na última década, incluindo sob a direção de John Malkovich.

Deu ainda voz à personagem DeFalco no jogo "Call of Duty: Black Ops 2".