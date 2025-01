A atriz Dalyce Curry morreu na sequência dos incêndios florestais que continuam a devastar Los Angeles. A norte-americana tinha 95 anos e, segundo a Forbes, foi encontrada sem vida na sua casa em Altadena.

"Há cerca de uma hora, o médico legista confirmou que os restos mortais encontrados na propriedade são dela", escreveu a bisneta da atriz, Dalyce Kelley, na sua página no Facebook .

Dalyce Curry fez parte do elenco de filmes como "O Dueto da Corda", "The Ten Commandments" ou "Lady Sings the Blues".

A vaga de incêndios que atinge Los Angeles desde terça-feira passada já causou pelo menos 24 mortos e obrigou à retirada de mais de 150.000 pessoas, segundo os dados mais recentes das autoridades. Já arderam mais de 5.700 hectares e pelo menos 7.000 estruturas ficaram destruídas.