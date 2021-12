Passados 18 anos e o que se julgava ser o fim da guerra entre humanos e máquinas em "Matrix Revolutions" (2003), Keanu Reves e Carrie-Anne Moss voltam a ser Neo e Trinity.

Os três filmes — "Matrix" (1999), "The Matrix Reloaded" (2003) e "The Matrix Revolutions" (2003) — foram grandes sucessos de bilheteira, arrecadando mais de 1,8 mil milhões de dólares a nível mundial, apesar de apenas o primeiro ser considerado um clássico: ganhou quatro Óscares, revolucionou a indústria dos efeitos especiais, inspirou imitações, debates religiosos e filosóficos, e influenciou videojogos, desenhos animados, bandas desenhadas e outras áreas.

Como sempre acontece nos filmes da saga “Matrix”, todos os detalhes da produção têm sido mantidos no mais absoluto sigilo: além dos protagonistas, regressam ainda ainda Jada Pinkett Smith (Niobe), Lambert Wilson (O Merovingian) e Daniel Bernhardt (Agente Johnson), enquanto as novidades no elenco incluem Yahya Abdul Mateen II muito parecido com um jovem Morpheus, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra Jonas, Jessica Henwick, Toby Onwumere e Christina Ricci.

"Matrix Resurrections" é realizado apenas por Lana Wachowski, sem o envolvimento da irmã Lilly Wachowski. A cineasta partilha a autoria do argumento com Aleksander Hemon e David Mitchell.

A estreia nos cinemas portugueses será a 22 de dezembro.

Veja o trailer: