Ainda não há confirmação oficial por parte do estúdio, mas nas declarações ao The Hollywood Reporter, o cineasta revelou que o detetive texano Benoit Blanc irá investigar um novo caso, seguindo o modelo da sua inspiração literária, o detetive belga Poirot.

Determinante no processo é a vontade de Daniel Craig em regressar ao papel: vale a pena recordar que, aproveitando um atraso na rodagem de "007: Sem Tempo Para Morrer", ele comprometeu-se com "Knives Out" em setembro de 2018 e a antestreia mundial aconteceu um ano mais tarde, no Festival de Toronto.

"O Daniel divertiu-se tanto a fazê-lo e quer avançar com mais", sinalizou Rian Johnson.

VEJA O TRAILER.