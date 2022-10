Benoit Blanc, dos filmes "Knives Out", é gay.

A confirmação oficial sobre a orientação sexual da personagem interpretada por Daniel Craig veio do realizador e argumentista Rian Johnson, numa conferência de imprensa após o visionamento da sequela "Glass Onion: Um Mistério Knives Out" no festival de cinema de Londres, que inclui uma cena em que parece que o excêntrico detetive vive com outro homem.

"Sim, obviamente que ele é. E que não há ninguém no mundo que possa imaginar que me traga mais alegria para estar com o Benoit Blanc", respondeu Rian Johnson, numa referência à grande estrela de cinema que interpreta o companheiro.

"Nada de spoilers, quem não gostaria de viver com aquela pessoa?", acrescentou Daniel Craig sobre o segredo a preservar até depois do lançamento do filme a 23 de dezembro na Netflix (antes estará em alguns "cinemas selecionados", com informações sobre a data e países envolvidos ainda por anunciar).

A homossexualidade de Benoit Blanc não é uma grande surpresa: vários espectadores do primeiro "Knives Out - Todos São Suspeitos" (2019) notaram que a entoação com sotaque sulista parecia uma mistura entre dois ícones gay, o escritor Truman Capote e o galo dos Looney Tunes Foghorn Leghorn.

Em "Glass Onion: Um Mistério Knives Out", o detetive é convidado para um evento de fim de semana na Grécia organizado pelo milionário das tecnologias Miles Bron (Edward Norton), onde alguém acaba inevitavelmente por ser assassinado.

No elenco estão atores como Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline, Kate Hudson e Dave Bautista.

TRAILER LEGENDADO.