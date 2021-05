Mais de meia centena de filmes, 27 dos quais em competição, integram a oitava edição do Leiria Film Fest (LFF), que se realiza entre 27 e 30 de maio, recuperando energias depois da frustração provocada pela pandemia em 2020.

O festival internacional de curtas-metragens de Leiria vinha a crescer todos os anos desde a estreia, em 2013. Para o ano passado estava projetada a maior edição de sempre, mas a pandemia obrigou a cancelar grande parte do programa e a adaptar o formato para a exibição ‘online’, o que quebrou o ânimo da organização.

“Toda a programação ambiciosa que estava a ser feita em 2020 foi cancelada devido à pandemia no dia em que o festival ia arrancar… Isso fez com que perdêssemos algumas das energias que tínhamos. Foi muito difícil”, assume Bruno Carnide, um dos responsáveis do LFF.

O impacto da pandemia em 2020 afetou esta edição: “A programação ficou um bocadinho mais tímida. Será, talvez, um festival mais próximo do que houve em 2019”, diz o organizador, reconhecendo que a ambição “afrouxou um bocadinho”.

Em 2021, com sessões no Teatro Miguel Franco e mimo – Museu da Imagem em Movimento, será possível ter novamente público presencial, mesmo com lotações reduzidas a um terço, o que permitirá “ver resultados e sentir o ‘feedback’ dos espetadores, novamente próximos de nós, e isso é importante”.

Mesmo assim, o LFF voltou a receber um número considerável de filmes candidatos à seleção – cerca de meio milhar – dos quais 27 vão participar nas secções competitivas, dedicadas à ficção, animação e documentário. Os restantes 30 integram secções especiais, como a dedicada ao guineense Welket Bungué, e uma homenagem ao realizador Ricardo Portela, que morreu em 2021.

As curtas-metragens chegam de Portugal, Espanha, França, Alemanha, Canadá, Eslováquia, Albânia, Islândia, Guiné-Bissau e Hungria e dez delas são exibidas pela primeira vez em território nacional, sendo que três são estreias absolutas.

A organização conta com a presença de 13 realizadores a concurso e forte presença de público, frisa Bruno Carnide:

“Inicialmente interrogava-me: ‘Será que vai haver pessoas na sala ou não?’. Mas recebemos informação da bilheteira de que está a haver muita procura e isso surpreendeu-me. Há muitas pessoas desejosas por voltar a uma sala de cinema, servindo isso quase como uma desculpa para estar novamente com amigos”.

Os vencedores do LFF 2021 são anunciados na tarde de 30 de maio.