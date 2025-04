Duas dezenas de formações teatrais jovens integram a programação do 30.º Festival de Teatro Juvenil de Leiria, que se realiza entre 17 de abril e 28 de junho e que é dedicado à multiculturalidade.

“Esta edição convida-nos a refletir sobre a diversidade de olhares, experiências e origens que enriquecem o nosso território. O palco transforma-se num espaço de encontro, diálogo e de inclusão, onde cada voz conta e cada história tem lugar”, explicou à agência Lusa a vereadora da Cultura e Educação do município de Leiria, Anabela Graça.

O tema escolhido está alinhado com o Projeto Educativo Municipal para o ano letivo. As escolas e os grupos juvenis foram desafiados a tratar a multiculturalidade através do teatro, “como uma forma divertida de o fazer”.

Aceitaram o repto 12 escolas e cinco grupos de teatro juvenis de Leiria, aos quais se juntam formações teatrais de estabelecimentos de ensino dos concelhos da Batalha e Marinha Grande, também do distrito de Leiria, e de Ourém, do distrito de Santarém.

No arranque da 30.ª edição do Festival de Teatro Juvenil, a autarca de Leiria destacou a importância da iniciativa: “Dá palco ao talento, à criatividade e à expressão artística dos nossos jovens. É hoje uma referência incontornável na vida cultural do nosso concelho e um verdadeiro exemplo do papel transformador das artes no percurso educativo e humano dos nossos alunos”.

Para Anabela Graça, o festival representa “a celebração do poder potencial criativo dos jovens e o resultado do empenho de professores, encenadores e técnicos”.

Nas escolas e nos grupos juvenis, ao longo de semanas que antecedem o festival, todos os envolvidos “dão corpo e alma a cada espetáculo, demonstrando o poder da arte para unir, emocionar e transformar a escola pelas artes”.

O Festival de Teatro Juvenil de Leiria tem crescido ao longo dos anos, notou a vereadora, num balanço ao fim de 30 edições: “Nos anos iniciais do Festival, participavam dez escolas do nosso concelho. Com o avançar dos anos, esse número foi sendo alargado, incluindo com o pedido de escolas de outros concelhos e grupos de teatro com formação juvenil”.

Em 2024, a 29.ª edição do festival envolveu cerca de 300 alunos e atraiu mais de 4.500 espetadores.

No futuro, o município de Leiria pretende apostar “na melhoria qualitativa” do evento, “numa articulação entre a arte e educação, construindo uma comunidade mais coesa, mais criativa e mais humana”, concluiu Anabela Graça.