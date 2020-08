A icónica série "O Justiceiro" vai dar o salto para o grande ecrã.

Em mais uma "inspiração" de Hollywood saída dos anos 1980, o projeto "Knight Rider" (o título original da série) está a ser desenvolvido pela produtora do cineasta James Wan, conhecido pelas sagas "Saw", "Insidious - Insidioso", "The Conjuring" e, mais recentemente "Aquaman".

Segundo o Deadline Hollywood, os detalhes estão a ser mantidos em segredo, mas o argumento está a ser adaptado por TJ Fixman, que esteve ligado aos videojogos, e passa a história para a atualidade, mantendo o tom pouco convencional da série.

"O Justiceiro" é uma das mais mais icónicas e populares séries mais populares do seu tempo, com quatro temporadas entre 1982 e 1986. O culto originou ainda sequelas no pequeno ecrã, telefilmes, videojogos, livros e até uma convenção conhecida por KnightCon.

O ator David Hasselhoff tornou-se conhecido ao vestir a pele de Michael Knight, sempre acompanhado nas suas lutas contra o crime pelo indestrutível KITT, um poderoso automóvel com inteligência artificial que até "falava".

Em Portugal, "O Justiceiro" foi exibido na versão original, ainda na década de 1980, aos domingos às 19 horas, e na dobrada, anos depois, que deixou expressões como "KITT, vem me buscar!".