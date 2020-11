A produtora de Dwayne Johnson e o estúdio Universal Pictures vão juntar-se para fazer uma nova versão de "O Rei Escorpião" (2002), o filme que lançou a carreira do ator.

O argumento foi confiado a Jonathan Herman, nomeado para os Óscares por "Straight Outta Compton" (2015) e que também ajudou a polir o ainda inédito "Velocidade Furiosa 9" para o mesmo estúdio.

Os detalhes da história são vagos, mas fontes da imprensa especializada dizem que será uma abordagem contemporânea que se passa nos tempos modernos e não na Antiguidade.

"O Rei Escorpião foi o primeiro papel de sempre no grande ecrã e estou honrado e entusiasmado por reimaginar e apresentar esta bela mitologia a uma nova geração. Não teria tido a carreira que tenho a sorte de ter se não fosse 'O Rei Escorpião' e estou contente [...] que possamos ajudar a criar essas mesmas oportunidades para outros atores empenhados na atualidade. Acredito que o Jonathan Herman se vai empenhar bastante para apresentar um argumento fantástico para o nosso público global", partilhou o ator no comunicado oficial.

O projeto está numa fase muito inicial: será necessário encontrar um novo ator para ser o herói e também um realizador.

Com uma agenda preenchida até 2022, não é provável que Dwayne Johnson entre no filme a não ser para uma daquelas habituais aparições "simbólicas".

Dwayne Johnson era uma estrela de luta profissional da World Wrestling Federation conhecida como "The Rock" e com alguns telefilmes no currículo antes de fazer a estreia no cinema como uma personagem secundária em "O Regresso da Múmia" (2001).

Fez-se pagar como uma estrela: 5,5 milhões de dólares, algo nunca visto para um ator estreante e aos 28 anos.

No papel de um antigo déspota da Antiguidade, foi de tal forma evidente o seu carisma nas poucas cenas em que entrou que que o estúdio aprovou o "spin-off" centrado na personagem ainda antes da estreia de "O Regresso da Múmia".

"O Rei Escorpião" passava-se cinco mil antes, quando o então ainda grande guerreiro Acadiano Mathayus (Johnson) enfrenta sozinho o tirano Memnon (Steven Brand), déspota sanguinário que conquistava e devastava tudo à sua volta.

Apesar de ter ficado muito longe dos resultados nas bilheteiras da saga "A Múmia", o filme confirmou o valor de The Rock, que assim arrancou com uma nova carreira.