A história de "Sítio do Picapau Amarelo" vai chegar ao cinema.

O filme brasileiro começa a ser rodado no ano que vem e tem estreia anunciada para 2022. Será realizado por Fabrício Bittar, que também assina o argumento com Jim Anotsu.

Segundo a produtora, o título será "De Volta ao Sítio do Picapau Amarelo" e a história será inédita com as personagens imortalizadas pelo escritor Monteiro Lobato, pretendendo apresentá-las a uma nova geração de espectadores.

Houve várias versões para televisão dos livros escritos entre 1920 e 1947, mas a mais popular e que continua a encantar gerações foi a produção da TV Globo liderada por Zilka Salaberry e Jacira Sampaio que teve dez temporadas emitidas entre 1977 e 1986, também exibidas na RTP.

As histórias envolviam aventuras fantásticas à volta do Sítio do Picapau Amarelo, onde viviam Dona Benta e a Tia Anastácia, bem como a neta Lúcia, mais conhecida por Narizinho. Sozinha com as duas mulheres idosas, ela criava um mundo de fantasia em que a boneca de pano Emília ganhava vida. Pelo sítio passavam ainda outras personagens, como o primo Pedrinho, o Tio Barnabé, Cuca, Saci e o Visconde de Sabugosa.

A acompanhar o anúncio do filme, a produtora Clube Filmes divulgou o primeiro poster do projeto.