Quando Leonardo DiCaprio foi a uma reunião para falar sobre a possibilidade de fazer "Titanic" (1997), já tinha sido nomeado para os Óscares, era visto como um grandes novos talentos de Hollywood e tinha acabado de rodar "Romeu + Julieta" (1996), de Baz Luhrmann, que todos sabiam que faria dele uma estrela.

Apesar disso, uma teimosia quase o fez perder o papel de Jack Dawson: não se queria sujeitar a fazer um teste. E encontrou pela frente um realizador ainda mais teimoso: James Cameron.

"Recordo-me que houve uma reunião com o Leo. E depois houve um teste de ecrã com o Leo. A reunião foi engraçada porque estava sentado na minha sala de conferências à espera de me encontrar com um ator, certo? E olho à volta e, por algum motivo, todas as mulheres do escritório estão na reunião. Do género, há uma produtora executiva, ok, faz sentido. Mas a nossa contabilista? Por que estava ela na reunião? Todas queriam conhecer o Leo, foi histérico. Olhei à volta e disse, 'Acho que já sei a resposta para a pergunta aqui", contou o realizador à revista GQ num balanço em vídeo sobre a sua carreira, na contagem decrescente para a estreia de "Avatar: O Caminho da Água" a 15 de dezembro.

Kate Winslet, Leonardo DiCaprio e James Cameron na rodagem

Todos ficaram encantados com o ator, mas era preciso fazer um teste com câmara para ter a certeza que havia química entre ele e Kate Winslet (Rose)... algo que DiCaprio não sabia quando compareceu dois dias depois à segunda reunião, a pensar que ia apenas encontrar-se com a atriz.

"Ah, não faço testes" foi a resposta, sem fazer ideia que Jared Leto já tinha sido eliminado por essa razão da corrida.

O realizador conta que apertou a mão do ator e agradeceu-lhe ter vindo... e este nem queria acreditar que estava a perder o papel.

Cameron recorda-se da resposta: "Espera, espera, espera. Estás a dizer que, se não fizer o teste, não fico com o papel, tão simples como isso?"

E foi então que teve direito a uma explicação que faz justiça à reputação do realizador em Hollywood de ser alguém que diz o que pensa de forma direta: "Ah, pois, então? Este é um filme gigantesco que vai levar dois anos da minha vida e tu vais-te embora fazer outras cinco coisas enquanto trato da pós-produção e todo o trabalho com os modelos-miniatura e o resto. Portanto, não vou estragar por fazer a decisão errada de casting. Ou fazes o teste ou não vais ter o papel".

No vídeo da entrevista, o realizador reproduz o "Oh, okay" muito contrariado de DiCaprio ao aceitar fazer o teste.

"Passamos à outra sala e cada grama de todo ele era tão negativa até ao momento em que disse 'Ação' e depois ele transformou-se no Jack. E a Kate simplesmente iluminou-se e entraram nesta coisa toda e ele interpretou a cena. As nuvens escuras abriram-se e um raio de sol desceu e iluminou o Jack. Eu fiquei, 'Muito bem, é ele".

