Foi divulgado o trailer oficial de "Tartarugas Ninja: Caos Mutante", o novo capítulo em animação da saga à volta de Leonardo, Michelangelo, Raphael e Donatello que foi tão popular no cinema e TV nos anos 80 e 90.

Segundo a nova descrição oficial da nova história, os irmãos decidem que chegou a altura de conquistar os corações dos nova-iorquinos e serem aceites como adolescentes normais depois de anos a proteger do crime as ruas e esgotos da cidade com os seus atos heroicos. A sua nova amiga April O'Neil ajuda-os a enfrentar um misterioso sindicato do crime, mas descobrem que podem não ser suficientes para enfrentar um exército de mutantes que é lançado sobre eles.

A fazer a estreia atrás das câmaras como realizador está Jeff Rowe, argumentista do admirado "Os Mitchell Contra as Máquinas" (2021), e no elenco de vozes da versão original surgem Micah Abbey (Donatello), Shamon Brown Jr. (Michelangelo), Nicolas Cantu (Leonardo) e Brady Noon (Raphael).

Outros destacam-se na lista oficial do primeiro filme para o cinema do estúdio Nickelodeon: Seth Rogen (também um dos produtores), Jackie Chan, John Cena, Ice Cube, Rose Byrne, Natasia Demetriou, Ayo Edebiri, Giancarlo Esposito, Post Malone, Paul Rudd, Maya Rudolph e Hannibal Buress.

O argumento é de Brendan O'Brien, que escreveu os dois filmes "Má Vizinhança", que juntaram Seth Rogen e Rose Byrne.

A estreia nos cinemas portugueses está prevista para 10 de agosto.

TRAILER LEGENDADO.



TRAILER DOBRADO.