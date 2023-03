O filme “L’Immensità - Por Amor” abre hoje a Festa do Cinema Italiano em Lisboa, com a presença do realizador Emanuele Crialese, numa edição que convoca ainda as artes do teatro e da fotografia.

A abertura da Festa do Cinema Italiano está marcada para o Cinema São Jorge, na capital, com a antestreia de um drama ambientado nos anos de 1970, sobre uma família à beira da rutura, que se mantém junta por causa dos filhos.

Penélope Cruz, Vincenzo Amato e Luana Giuliani são alguns dos protagonistas deste filme, que esteve em competição no Festival de Veneza.

A 16.ª edição da Festa do Cinema Italiano decorrerá em Lisboa até 6 de abril, estendendo-se depois por mais de vinte cidades, até julho, e conta com uma programação de cerca de 50 filmes de produção italiana.

O encerramento da festa em Lisboa será com “A Estranha Comédia da Vida”, de Roberto Andò, no qual o ator Toni Servillo encarna o dramaturgo Luigi Pirandello.

Toni Servillo, ator e encenador, vai estar em Lisboa a 04 de abril para interpretar o espetáculo "As Vozes de Dante", no Teatro Maria Matos.

Da restante programação cinematográfica, haverá uma retrospetiva dedicada ao realizador Elio Petri, em parceria com a Cinemateca Portuguesa, e a exibição de filmes como “A viagem do Papa Francisco”, de Gianfranco Rosi, “Seca”, de Paolo Virzì, “Velas Escarlates”, de Pietro Marcello, e “Umberto Eco – La biblioteca del mondo”, de Davide Ferrario.

Em paralelo à programação de cinema, o Centro Cultural de Belém acolhe uma exposição que reúne fotografias produzidas nos últimos doze anos da carreira do fotógrafo Luigi Ghirri (1943-1992).

Este ano há cinco filmes em competição: “Alla vita”, de Stéphane Freiss, “Margini”, de Niccolò Falsetti, “Settembre”, de Giulia Steigerwalt, “Marcel!”, de Jasmine Trinca, e “La timidezza delle chiome”, que Valentina Bertani apresentará em Lisboa.

Barreiro, Almada, Penafiel, Coimbra, Beja, Aveiro, Porto e Leiria são algumas das localidades pelas quais a Festa do Cinema Italiano irá passar.