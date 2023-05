Lisboa recebe até 22 de maio uma exposição comemorativa dos 100 anos da The Walt Disney Company, instalada no piso 0 do Centro Colombo.

Segundo o comunicado oficial, Portugal foi um dos países escolhidos para celebrar o centenário do estúdio com a “Casa do Disney+”, um espaço com acesso gratuito e para o público de todas as idades inspirado em algumas das séries e filmes do serviço de streaming.

A "casa" de 200 metros quadrados está dividida em sete salas alusivas a alguns títulos icónicos, começando pelo filme “Encanto”, com um espaço inspirado no quarto de Mirabel Madrigal, antes de passar para cenário londrino do mais recente filme original para a plataforma, "Peter Pan e Wendy".

“Anatomia de Grey” e os Universos Marvel com “Black Panther: Wakanda para Sempre” e "Star Wars" com “The Mandalorian” são outras divisões da casa, onde ainda marca presença a família Kardashian.

A visita termina com uma experiência no cenário de “Homicídios ao Domicílio”, a aclamada série de mistério, "um lugar de onde só os mais atentos conseguirão sair".

“O universo Disney tem vindo e continua a impactar várias gerações e é, por isso, um enorme prazer celebrar este aniversário tão importante no Colombo. Esta exposição reforça também o caminho do Colombo enquanto Centro que oferece experiências, sejam elas culturais, de lazer ou gastronómicas, tornando-se muito mais do que um espaço de compras e serviços. Os nossos visitantes podem continuar a contar com experimentação, diferenciação e inovação”, disse Paulo Gomes, diretor do Colombo, citado no comunicado.