O LEFFEST, a cumprir a 13.ª edição, abrirá esta sexta-feira com a exibição do filme "Passámos por Cá", do realizador britânico Ken Loach, no Espaço Nimas, em Lisboa, seguindo-se um debate sobre "Revolução e sociedade: Como lutar sobre a questão social?".

A programação do festival estará repartida entre aquelas duas cidades como vários ciclos de homenagens, nomeadamente aos realizadores Wim Wenders e Christian Petzold, ao ator Willem Dafoe, à realizadora portuguesa Rita Azevedo Gomes e ao autor e produtor de cinema de animação José Miguel Ribeiro.

Destaque para a exibição, no domingo em Lisboa, de "Marighella", filme do ator e realizador Wagner Moura sobre o político comunista brasileiro Carlos Marighella, opositor durante a ditadura no Brasil, e para a antestreia portuguesa, no sábado em Sintra, de "Les Misérables", primeira obra de ficção de Lady Li, candidato de França a uma nomeação para os Óscares.