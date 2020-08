Ryan Reynolds, com 71, 5 milhões de dólares, está em segundo lugar, seguido por Mark Wahlberg (campeão em 2018), com 58 milhões.

Nas posições seguintes estão Ben Affleck (55 milhões) e Vin Diesel (54 milhões).

Segundo a revista Forbes, existe um factor comum a quase todos na lista que é decisivo para os valores que arrecadaram: acordos lucrativos com a Netflix.

Em 2019, muitos dos que estavam na lista destacavam-se pelos filmes da Marvel.

Em sexto lugar surge a estrela do cinema indiano Akshay Kumar (48,5 milhões), que se destaca pelo maioria das receitas vir de acordos publicitários.

Uma estreia absoluta nestas listas da Forbes é Lin-Manuel Miranda em sétimo lugar, com 45,5 milhões, muito por causa, esclarece a publicação, do acordo com a Disney pelos direitos cinematográficos da produção da Broadway "Hamilton".

Nas posições seguintes estão Will Smith (44,5 milhões) e Adam Sandler (41 milhões), também com ligações à Netflix.

A lista fecha com o 10º lugar de Jackie Chan (40 milhões): a estrela de artes marciais de Hong Kong mantém-se bastante ativa, com cinco filmes no ano passado, a que se juntam receitas de publicidade e direitos relacionados com a utilização da sua imagem.

Em relação a 2019, saíram da lista Chris Hemsworth (2º lugar), Robert Downey Jr. (3º), Bradley Cooper (6º), Chris Evans (8º) e Paul Rudd (9º).

A lista das atrizes mais bem pagas será divulgada no próximo mês.