"Listen" foi o filme mais visto nos cinemas portugueses no fim de semana entre 22 e 25 de outubro.

Foram 9594 espectadores que assistiram à estreia, segundo os dados divulgados esta segunda-feira (26) pelo Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA).

Em segundo lugar e a uma distância significativa ficou o filme americano "Ava", com Jessica Chastain: 6885 espectadores.

Antecipado da estreia prevista em 2021, a primeira longa-metragem de ficção de Ana Rocha de Sousa precisou apenas de quatro dias para se tornar a estreia nacional de maior impacto desde a reabertura dos cinemas em junho, após meses de encerramento por causa da pandemia.

Uma aposta estratégica da distribuidora NOS Audiovisuais com os produtores portugueses resultou no lançamento de vários filmes desde julho, que obtiveram resultados discretos de acordo com os dados totais do ICA disponíveis até 21 de outubro: "Faz-me Companhia" (273 espectadores), "Surdina" (1057), "Patrick" (1368), "Zé Pedro Rock’n’Roll" (3547), "A Impossibilidade de Estar Só" (459), "Golpe ao Sol" (1303) e "Alice Nova Iorque e Outras Histórias" (311).

Nos próximos dias, "Listen" também ultrapassará os dois filmes portugueses que tiveram mais impacto desde a reabertura dos cinemas: os 10.106 espectadores que viram "O Ano da Morte de Ricardo Reis" desde a sua estreia a 1 de outubro (também da NOS) e os 10.038 de "A Ordem Moral" desde 10 de setembro (da Leopardo Filmes).

O filme português mais visto em 2020 é "O Filme do Bruno Aleixo", lançado a 23 de janeiro, com 24.010 espectadores.

Com Lúcia Moniz, Sophia Myles, Ruben Garcia e Maisie Sly, "Listen" é um drama familiar inspirado em factos reais, sobre uma família de emigrantes portugueses em Londres, a quem é retirada a guarda dos filhos, por suspeitas de maus-tratos.

Foi distinguido com quatro prémios no último Festival de Veneza: o Leão de Futuro, de primeira obra, o prémio especial do júri da secção Horizontes, o e duas distinções paralelas, 'Bisato d'Oro' e Sorriso Diverso Veneza.

