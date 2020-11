"Listen" já é o filme português mais visto do ano, anunciou fonte oficial da distribuidora NOS Audiovisuais na sexta-feira (6).

O filme de Ana Rocha de Sousa chegou aos 24.200 espectadores nas primeiras duas semanas de exibição nos cinemas.

Anteriormente, a liderança do top nacional pertencia a "O Filme do Bruno Aleixo", lançado a 23 de janeiro, com 24.010 espectadores.

Com Lúcia Moniz, Sophia Myles, Ruben Garcia e Maisie Sly, "Listen" é um drama familiar inspirado em factos reais, sobre uma família de emigrantes portugueses em Londres, a quem é retirada a guarda dos filhos, por suspeitas de maus-tratos.

O filme teve a sua estreia mundial a 8 de setembro no Festival Internacional de Cinema de Veneza, onde foi distinguido com quatro prémios: o Leão de Futuro, de primeira obra, o prémio especial do júri da secção Horizontes, o e duas distinções paralelas, 'Bisato d'Oro' e Sorriso Diverso Veneza.

VEJA O TRAILER DE "LISTEN".