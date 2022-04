O realizador português Luís Filipe Rocha está a filmar, até maio, uma adaptação do romance "O teu rosto será o último", do escritor João Ricardo Pedro, revelou hoje a produtora Ukbar Filmes.

As filmagens decorrerão até 10 de maio em Lisboa e em Carregal do Sal, no distrito de Viseu, com a participação de atores como Vicente Wallenstein, Rita Durão, Teresa Madruga e Adriano Luz.

"O teu rosto será o último" é o romance de estreia do escritor João Ricardo Pedro e valeu-lhe o Prémio Leya 2011.

"A história que o romance conta é fascinante", afirmou o realizador Luís Filipe Rocha à agência Lusa em 2020, quando ainda preparava o projeto de longa-metragem, da qual também assim o argumento.

A narrativa acompanha três fases da vida de uma personagem - Duarte, um "menino-prodígio" na música -, desde infância à idade adulta, e aborda "um tema mais profundo sobre o destino artístico de alguém", disse o cineasta.

"Duarte carrega a responsabilidade heroica de realizar o seu dom, mas também de expiar as feridas secretas das gerações que o antecederam, numa cadeia afetiva que começa nos seus próprios pais", refere a sinopse da história.

Ao realizador interessou ainda o facto de o romance tocar em vários momentos da História recente de Portugal, incluindo o período da guerra colonial e da revolução de Abril de 1974.

Luís Filipe Rocha, formado em Direito, começou a trabalhar na área do teatro, antes de enveredar pelo cinema nos anos 1970. O primeiro filme, "Barronos - Quem teve medo do poder popular", data de 1976.

Os mais recentes filmes de Luís Filipe Rocha, 74 anos, são a ficção "Cinzento e negro" (2015) e o documentário "Rosas de Ermera" (2017).