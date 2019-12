As provocações humorísticas entre Ryan Reynolds e Hugh Jackman estão de volta e praticamente ao mesmo tempo.

O último episódio começou com Hugh Jackman a partilhar uma pequena alteração ao poster de "Free Guy", o próximo filme de Ryan Reynolds, para o tornar muito mais eficaz na campanha de marketing.

Certamente gravado antes, mas parecendo que estava a adivinhar o que aí vinha, o canadiano Ryan Reynolds deu uma entrevista ao programa australiano Today com comentários a arrasar o estatuto do seu rival australiano que se tornaram virais nas últimas horas.

"Ele é simplesmente má pessoa. Vocês foram todos enganados. Vocês acham que ele é este embaixador do vosso país, mas as pessoas não percebem que ele é de Winnipeg, no Canadá. A verdade dá vontade de chorar. Hugh Jackman é uma fraude", garantiu.

Claro que é tudo uma brincadeira, já que os dois são grandes amigos que se provocam há vários anos nas redes sociais com "insultos", uma "rivalidade que muitas vezes anda à volta de Deadpool e Wolverine, as suas identidades como super-heróis.

Tudo começou com uma participação de Ryan Reynolds no programa de Ellen DeGeneres, quando esta perguntou se Wolverine ia aparecer no primeiro "Deadpool".

A partir daí escalou até se tornar uma obsessão, com as várias tentativas para convencer Hugh Jackman a colocar outra vez as garras para fazerem outro filme que corrija a má imagem que deixaram das suas personagens em "X-Men Origens: Wolverine" (2009).

A recusa fez disparar as provocações para outras áreas.