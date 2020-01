A nova encarnação de Max Max com Tom Hardy juntava-se a um grupo de rebeldes liderado por Furiosa (Charlize Theron), em fuga de uma Cidadela tiranizada por Immortan Joe, a quem algo insubstituível fora roubado. Exasperado com a sua perda, o Senhor da Guerra reunia o seu letal gangue e iniciava uma impiedosa perseguição com a mais implacável Guerra na Estrada de sempre.

REVEJA O TRAILER.



O filme teve uma produção complicada, com as primeiras etapas em 1997. Planos para começar a rodagem em 2001 e 2003 foram adiados após os atentados do 11 de setembro e a Guerra do Iraque, respetivamente.

Após vários anos a marcar passo, as filmagens decorreram ao longo de vários meses em 2012 e após uma complexa pós-produção, foi aclamado com a estreia mundial no Festival de Cannes em maio de 2015.

Foi nomeado para 10 Óscares e ganhou seis, algo invulgar para o género. Embora a principal estatueta tenha sido atribuída a "O Caso Spotlight", a reputação de "Mad Max: Estrada da Fúria" tem aumentado, ao ponto de ser considerado um dos melhores filmes de ação de todos os tempos.

Também se fala na possibilidade de avançar com a sequela: George Miller confirmou que estão dois novos argumentos prontos e tanto Tom Hardy como Charlize Theron estarem comprometidos para regressar.

No entanto, esses planos aguardam a resolução de um conflito jurídico: em 2017, Miller e o produtor Doug Mitchell processaram o estúdio Warner Bros. pelo que dizem ser bónus que não foram pagos.