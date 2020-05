Cinco anos após a aclamação mundial de "Mad Max: Estrada da Fúria", George Miller confirmou os rumores sobre outro filme, centrado em Imperator Furiosa.

As novidades oficiais foram dadas ao jornal The New York Times à margem de uma história oral com depoimentos de mais de 20 pessoas envolvidas no épico pós-apocalíptico com Tom Hardy e Charlize Theron que surge nas listas dos melhores filmes do século XXI.

Com o processo jurídico à volta das compensações financeiras de "Estrada da Fúria" em grande parte resolvido com o estúdio Warner Bros, Miller teve ordens para avançar com a pré-produção.

Mas Charlize Theron não vai regressar: o projeto é uma sequela sobre a personagem e já se anda à procura de uma atriz entre os 20 e 30 anos (existem rumores de que Miller tem feito testes a Anya Taylor-Joy).