O realizador Steven Soderbergh tinha mesmo razão quando quis avançar com o terceiro filme "Magic Mike" por achar que ainda existia uma grande popularidade à volta do mundo dos "strippers" masculinos.

A rodagem de "Magic Mike’s Last Dance" arrancou em março em Londres e apesar de Channing Tatum e Thandiwe Newton serem até agora as únicas estrelas confirmadas no elenco, a segurança teve de ser reforçada pelos produtores após perturbações provocadas por uma legião de "fãs sequiosas".

Segundo o tabloide britânico The Sun, os detalhes da agenda da produção foram parar a num grupo de WhatsApp e várias mulheres deslocaram-se a um estúdio de dança onde decorriam os ensaios e "deixaram claro que estavam dispostas a tudo" para conseguir fotografias dos atores nas poses popularizadas pelos dois filmes.

Uma fonte disse ao tabloide que "começa por ser algo divertido e é ótimo ver as fãs tão envolvidas. Elas estão entusiasmadas — e claramente sequiosas por sexo! Mas depois tornou-se problemático e agora há muitas fãs a tentar chegar aos homens praticamente em todos os lugares onde eles vão".

"A equipa de segurança está preocupada com o que podem estar preparadas para fazer só para chegarem até eles. Obviamente, os filmes anteriores tiveram um impacto enorme, mas também deixaram esta legião de mulheres de meia-idade sequiosas, que estão muito empenhadas em saber todos os movimentos dos homens e a segui-los por todo o lado", acrescentou esta fonte.

"Infelizmente, a única opção foi mover as coisas e tomar precauções de segurança, trazendo alguns profissionais ​​adequados para garantir que ninguém se magoa", explicou.

"Magic Mike’s Last Dance" junta o trio artístico responsável pelo sucesso do primeiro filme em 2012 e a sequela "Magic Mike XXL" lançada três anos mais tarde: Channing Tatum como ator (e influente produtor e argumentista não-creditado), o realizador e produtor Steven Soderbergh e o argumentista Reid Carolin.

Ainda sem data de lançamento, o filme será para a plataforma de streaming HBO Max e não para os cinemas.