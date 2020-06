A NOS Cinemas e a NLC Cinema City confirmaram oficialmente hoje (30) a reabertura das suas salas para esta quinta-feira, 2 de julho.

A NOS Cinemas é a maior exibidora nacional, com 219 salas, o que representa 40,9% do total de ecrãs. A NLC Cinema City é a terceira, com 46 salas.

Fechados desde meio de março por causa da COVID-19, os cinemas garantem ao reiniciar atitividade a aplicação de medidas de segurança, como o reforço da limpeza e desinfeção de todas as áreas e superfícies, a proteção dos trabalhadores, a redução da capacidade das salas, o aumento do tempo entre as sessões, para diminuir o fluxo de pessoas e para permitir uma melhor limpeza, a colocação de dispensadores de desinfetante para espetadores, a renovação do ar em todas as salas.