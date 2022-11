A Madeira registou nos primeiros nove meses de 2022 um aumento de 96,7% de espetadores nos cinemas em comparação com o mesmo período do ano passado, um número que ainda está “longe” do de 2019, foi hoje divulgado.

Segundo os dados da Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM), “entre janeiro e setembro de 2022, o número de sessões, espetadores e receitas aumentaram” neste arquipélago.

Baseando-se nos dados provisórios do Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA), nos primeiros nove meses de 2022, o número de espetadores ascendeu a 115.565, “aumentando 96,7% em termos homólogos”.

As receitas de bilheteira geraram cerca de 613 mil euros, o que traduz um crescimento de 97,9% face ao mesmo período do ano anterior, complementa a informação.

Segundo a DREM, foram contabilizadas na região 9.911 sessões, o que significa um aumento de 73,3% face a igual período de 2021.

A Direção Regional lembra que, devido às medidas de contenção da pandemia da covid-19, os cinemas na região encerraram as portas nos meses de fevereiro e março de 2021, “o que ainda se refletiu nas variações acima apresentadas para o período em causa”.

“De qualquer modo, os valores dos primeiros nove meses de 2022 ainda estão longe do período homólogo de 2019 [antes da pandemia], com o número de sessões, espetadores e receitas a ficarem 25,0%, 45,8% e 43,9% abaixo desse referencial, respetivamente”, aponta a análise da DREM.