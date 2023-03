John Wick é mesmo muito mais virado para a ação e matar do que para falar.

Uma notícia do The Wall Street Journal revela que o assassino reformado de volta ao ativo só diz 380 palavras em 103 frases ao longo dos 169 minutos de "John Wick: Capítulo 4".

A escassez é tão grande que cerca de 10% das palavras aparecem no trailer, o que é mais do que nos primeiros 25 minutos do filme.

Além disso, quase um terço das frases consistem numa única palavras, facilmente reconhecível pelos fãs: "Yeah".

Já a frase mais comprida é a que diz ao seu amigo Shimazu Koji, o gerente do Hotel Continental em Osaka: "You and I left a good life behind a long time ago, my friend" ["Você e eu deixámos uma boa vida para trás há muito tempo, meu amigo"].

Por comparação, Keanu Reeves dizia 484 palavras nos 101 minutos do primeiro filme.

Segundo o jornal, a escassez é mesmo intencional: o realizador Chad Stahelski e o ator "cortaram cerca de metade do diálogo escrito para a sua personagem no argumento inicial".

Um dos exemplos é a cena em Paris onde John Wick e o Marquês de Gramont (Bill Skarsgård) estabelecem as regras para o seu duelo: cada personagem tinha 50% dos diálogos, mas Reeves cortou muitos dos seus para dar respostas de uma palavra, como "pistola".

"É um choque quando se trabalha com ele em como é dedicado a não falar”, disse o co-argumentista Michael Finch ao jornal.

A falta de diálogo é compensada pela dedicação do ator à ação: quase três meses exclusivamente a treinar para essas cenas, principalmente as manobras com o carro e a disparar à volta do histórico Arco do Triunfo em Paris.

No último fim de semana, "John Wick: Capítulo 4" foi o filme mais visto em todos os 71 países onde estreou, arrecadando 73,5 milhões de dólares nos EUA e mais 64 milhões a nível internacional, para um total de 137,5 milhões: um recorde para a saga.

TRAILER.