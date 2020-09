Outros filmes concorrem aos prémios de Melhor Filme Online, Melhor Filme Universitário, Melhor Argumento e Melhor Banda Sonora Original.

À semelhança das edições anteriores, o "festival realiza-se ao ar livre, diferenciando-o de outros, o que calha bem", em ano de pandemia da covid-19.

No Jardim do Choupal desta cidade do distrito de Lisboa, vão existir seis ecrãs, cada um entre os seis e os oito metros de comprimento, para a exibição de cerca de 300 filmes selecionados entre os candidatos, entre as 21:00 e as 01:00.

"Aumentámos as dimensões dos ecrãs para que as pessoas possam ver melhor, já que vão ter de estar mais afastadas umas das outras" devido à pandemia, explicou o diretor.

Na edição anterior, realizada em 2018, passaram pelo festival cerca de cinco mil espetadores, número reduzido este ano para 500 em simultâneo devido à pandemia.

A pandemia e os meses de confinamento contribuíram, segundo a organização, para o aumento dos filmes a concurso, assim como para uma maior criatividade das produções.

No ecrã destinado ao tema deste ano do festival, "mudanças", vão ser exibidas produções alusivas à pandemia.

Além da exibição de filmes, estão previstas performances digitais, entre elas a do artista Markus Dorninger que vai projetar imagens nas paredes da Capela da Nossa Senhora do Ameal, transformando o ambiente e desconstruindo o formato arquitetónico original.