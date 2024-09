Mais de três centenas de filmes vão estar em exibição este mês no 7.º Bang Awards - Festival Internacional de Cinema de Animação, no Parque do Choupal, em Torres Vedras.

Esta edição, nos dias 27 e 28 de setembro, conta com mais de 300 filmes em competição, oriundos de 60 países, disse à agência Lusa o diretor do festival, Ulisses Dias.

“O festival trará dois dias de criatividade e magia em que poderemos ver o que de melhor se faz no cinema de animação a nível nacional e internacional e para muitos autores esta é a oportunidade de exibir o seu filme a um público vasto e interessado”, acrescentou.

Estão em concurso as categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Universitário, Melhor Argumento, Melhor Banda Sonora Original, Melhor Filme ‘Online’ e Prémio Bang Awards Cidade de Torres Vedras.

Os filmes finalistas vão ser avaliados por um júri internacional e os vencedores vão ser revelados no dia 28, na cerimónia de entrega dos prémios.

Dedicado ao tema “Esperança”, o festival procura apoiar os jovens criadores e a produção de conteúdos inovadores, apostando nas novas tecnologias, artes digitais, multimédia, ilustração e no cinema de animação.

Além da exibição dos filmes em competição, o festival integra também na sua programação ‘masterclasses’, com John Musker, realizador dos filmes de animação da Disney como “A Pequena Sereia”, “Aladino” e “Moana”, David Mourato, Tim Allen, Emanuel Nevado, Sérgio Dias, Nicco Gioia e Simon Griesser.

A programação conta ainda com uma oficina de brinquedos óticos, a instalação “Bosque Encantado”, ‘videomapping’, sessões de cinema ao ar livre e na Igreja do Choupal, conversas com realizadores, projeção de filmes em movimento (‘Bang Bike’) e atividades interativas.