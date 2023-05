Em contagem decrescente para a estreia a 20 de julho, chegou um novo trailer de "Barbie".

Com Margot Robbie e Ryan Gosling como Barbie e Ken, as imagens revelam mais do mundo onírico em tons de rosa onde vive a omnipresente boneca loira da Mattel, mas também o salto para a vida real em Los Angeles e a patinar em Venice Beach depois de começar a questionar a sua realidade demasiado perfeita.

São reveladas ainda pela primeira vez as participações de Kate McKinnon, America Ferrara e Will Ferrell, num elenco onde se encontram por exemplo Simu Liu ("Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis") e até Dua Lipa: o filme terá um tema original da cantora, que também aparecerá à frente das câmaras como a "sereia Barbie", mas no fim do trailer o que se ouve é o bem conhecido "Barbie Girl", dos Aqua.

Com um trabalho de direção artística e guarda-roupa com potencial para chegar aos Óscares, atrás das câmaras surge a realizadora Greta Gerwig (assinou "Lady Bird" e a nova versão de "Mulherzinhas"), com um argumento escrito com o seu companheiro, o também realizador Noah Baumbach ("Marriage Story"), a prometer que o filme terá mais profundidade do que os tons cor de rosa das imagens.

Uma frase que se ouve no trailer deixa pistas: "Os humanos só têm um fim; as ideias vivem para sempre".

TRAILER LEGENDADO.