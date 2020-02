Martin Scorsese confirmou que o seu próximo filme, "Killers of the Flower Moon", vai ser o seu primeiro western de uma carreira com mais de 50 anos.

A rodagem está prevista para começar já em março e prolongar-se durante o verão, juntando o realizador pela primeira vez tanto com os seus atores de eleição, Robert De Niro e Leonardo DiCaprio: os três têm muita história entre si, mas nunca ao mesmo tempo no cinema.

A história andará à volta do que aconteceu à nação índia Osage, que viu vários dos seus membros assassinados um a um no início dos anos 1920 nos EUA após a descoberta de petróleo no seu território, no que se tornou um dos primeiros casos investigados pelo recentemente criado FBI.