"Black Panther" foi alterado para homenagear a sua principal estrela, que faleceu a 28 de agosto, vítima de cancro de cólon.

Uma nova versão da habitual montagem com o nome do estúdio que aparece no início dos filmes, que destaca aparições de Chadwick Boseman, foi partilhada pela Marvel no dia em que o ator festejaria os 44 anos.

A alteração ficou disponível no domingo à noite na plataforma de streaming Disney+.

O diretor executivo da Disney Bob Iger revelou que se trata de "uma homenagem especial a alguém que esteve e sempre estará perto dos nossos corações".