Durante a divulgação de "Vingadores: Endgame", a Marvel nunca deu sinais de que o projeto estava tão adiantado: surgiram as primeiras imagens do início da rodagem do filme onde a super-heroína de Scarlett Johansson estará no centro da história.

Foi no maior secretismo que a Marvel começou a produção do primeiro filme sobre a Viúva Negra interpretada por Scarlett Johansson. Sem fazer qualquer comunicado, o estúdio mantém o silêncio oficial sobre o projeto, mas algumas fotografias e um vídeo dos bastidores confirmaram o início da rodagem na segunda-feira na Noruega. Até agora, as únicas informações sobre o projeto são as da comunicação especializada americana: no elenco estarão Florence Pugh (a sensação de "Uma Família no Ringue"), David Harbour, Rachel Weisz e O-T Fagbenle. Continuar a ler A realizadora é a australiana Cate Shortland, conhecida por "Lore", um filme de 2012 sobre uma jovem alemã que protegia os irmãos na primavera de 1945, quando a resistência alemã entrava em colapso e as forças aliadas avançam. Scarlett Johansson apareceu oito vezes como a Viúva Negra, apresentada pela primeira vez em "Homem de Ferro 2" (2010). Uma sondagem da Fandago em 2016 indicou que era a personagem preferida dos fãs para ver como protagonista de um filme. Numa entrevista à Variety em outubro de 2016, a atriz deu a entender que a história podia passar pelas origens como super espia na Rússia, antes dos eventos do primeiro "Vingadores". O estúdio não anunciou quais são os filmes que se seguem a "Homem-Aranha: Longe de Casa", que chega aos cinemas a 4 de julho, mas reservou datas de estreia: 1 de maio e 6 de novembro de 2020 (deixou cair 31 de julho); 12 de fevereiro, 7 de maio e 5 de novembro de 2021; 18 de fevereiro, 6 de maio e 29 de julho de 2022. A imprensa especializada avança que, além de "Viúva Negra", os outros projetos serão "The Eternals", sobre os superhumanos Eternos e o confronto com os extraterrestres Celestiais, cuja rodagem começará em agosto em Atlanta; "Shang-Chi", o primeiro com super-heróis de origem asiática; e sequelas de "Doutro Estranho", "Black Panther" e "Guardiões da Galáxia". Pelo início das respetivas produções, "Viúva Negra" deverá encaixar em 1 de maio de 2020 e "The Eternals" a 6 de novembro. Newsletter Fique a par de todas as novidades do SAPO Mag. Semanalmente. No seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas quentes do cinema, da TV e da música estão nas notificações do SAPO Mag. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.