Salma Hayek podia ter sido a Trinity no filme "Matrix", de 1999.

A atriz mexicana confirmou que chegou longe no processo de audições e foi uma das finalistas para o principal papel feminino na saga de ficção científica, mas acabou por falhar no teste físico. A corrida acabou por ser ganha por Carrie-Anne Moss.

Durante uma entrevista no programa de "Red Table Talk" com Jada Pinkett Smith, Salma Hayek recordou que a amizade entre as duas começou quando perderam o papel.

"Tínhamos superado muitos obstáculos e testes de ecrã e muitas audições, e eles trouxeram estes coordenadores de duplos da Ásia e foi o teste físico. Agora, sou flexível, sou ágil, mas sou preguiçosa. Nunca fui realmente para o ginásio.", explicou.

Salma Hayek contou que lhe disseram para correr e nem conseguiu dar uma volta ao local onde estavam sem ficar ofegante. Resultado: "não me voltaram a chamar depois desse dia."

A atriz recorda-se de ver entrar a seguir a esposa de Will Smith... e o contraste.

"Ela era tão boa! Foi tão constrangedor. Ela estava em tão grande forma, era tão determinada, disciplinada, capaz, graciosa. E olhei apenas para aquela mulher e pensei para mim mesma, 'É isto que quero ser quando me tornar adulta'."

Jada Pinkett Smith como Niobe

Apesar de ter perdido o papel de Trinity, Jada Pinkett Smith acabou por impressionar as realizadoras Lana e Lilly Wachowski, que a convidaram para ser outra personagem, Niobe, nas sequelas "Matrix Revolutions" e "Matrix Reloaded", ambas lançadas em 2003.

A atriz também regressará no quarto filme, ainda sem título oficial, que chegará aos cinemas a 23 de dezembro, ao lado de Keanu Reeves e... Carrie-Anne Moss.